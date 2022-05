Joel Armia luopui nuoruusvuosien pelityylistään ja oli valmis ottamaan NHL-paikan "hinnalla millä hyvänsä" – viikonloppuna hän debytoi vihdoin A-maajoukkueessa

– En tiedä asennemuutosta. Unelma on ollut pelata NHL:ssä, aina on ollut. Piti tehdä päätös, että siellä pelaaminen pitää tehdä hinnalla millä hyvänsä. Jos se vaatii pelitavan muuttamista, niin se on tehtävä. Ja se onnistui. Hyvä näin, Armia vastasi STT:n kysymykseen myöhään torstai-iltana Tampereen areenan syvyyksissä.