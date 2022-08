Jokerit on Jari Kurrille sydämen asia mutta viime vuodet rintaa on puristanut

– Jokaisen henkilökohtainen tilanne on erilainen. Jos sinulla on sopimus ja lähdet yhtäkkiä pois, siitä seuraa sanktiot, ja siinä vaikuttaa, onko sopimusta vielä pitkäänkin jäljellä. Osa pelaajista pääsi lähtemään, joten yksittäisiä tapauksia on hyvin vaikea kommentoida. Ei se ole yksiselitteinen juttu, aika monta asiaa vaikuttaa. Ikävään tilanteeseen määrätyt pelaajat ovat joutuneet, Kurri sanoo.