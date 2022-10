Jose Mourinho on nykyjalkapallon menestyneimpiä ja röyhkeimpiä valmentajia, mutta portugalilaislegendan urahuippu jäi taakse jo reilut kymmenen vuotta sitten

I think I'm a special one, Mourinho laukoi tuolloin vielä hieman takeltelevalla englannilla. Lausahdus jäi elämään englantilaiseen jalkapalloon. Syksyllä 2015 Liverpoolin suuri valmentajanimitys Jürgen Klopp viittasi Mourinhon sanoihin kutsuen itseään täysin tavalliseksi valmentajaksi ("I am the normal one").