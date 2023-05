Jukka Jalonen ei heiluta valkoista lippua

Jalosen Leijonat on ollut viime vuosina voittokone, joka on pelannut huolellisesti, pärjännyt erikoistilanteissa, puolustanut hyvin ja ollut riittävän venymiskykyinen. Myös maalivahtipeli on ollut huippuluokkaa. Tampereella vanhoista vahvuuksista vaikutti toimivan vain alivoimapeli.