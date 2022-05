Jukka Jalonen lähetti kipakat terveiset Slovakiaan – "Kyllä mä sen ymmärrän, että se ottaa pattiin"

– Totta kai me luotetaan niihin pelaajiin, mutta ei me ajatella niin, että kun meillä on kokeneita Euroopassa pelaavia miehiä, niin me ollaan parempia kuin ne, että ne ovat vain nuoria poikia NHL:stä. En mä ainakaan ajattele niin. Ei tulisi mieleenkään. En mä mieti yhtään sitä. Ei mitään merkitystä. Me mietitään, miten me pelataan, ja me lähdetään pelaamaan. Siis pitäisikö mun sanoa pelaajille, että me olemme kokeneempia, että meillä on etu siinä? Nehän rupeaisi nauramaan mulle, Jalonen lasketteli.