Kaapo Kähkönen pysäytti Tampan, San Joselle jatkoaikavoitto

Edmonton Oilers voitti Detroit Red Wingsin vieraskaukalossa 5–2. Vieraiden kokoonpanosta oli sivussa suomalaishyökkääjä Jesse Puljujärvi. Torniolaisella on meneillään vaikea kausi Edmontonissa. Hän on kauden aikana tehnyt 49 pelaamassaan ottelussa tehot 4+6. Lisäksi Puljujärven kauppaamisesta toiseen seuraan on spekuloitu, mutta toistaiseksi hyökkääjä jatkaa Edmontonissa.