Kaksi MM-suosikkia avaa kisataipaleensa tänään – Argentiina kisoihin huimassa putkessa, Ranskalla epävarmuutta loukkaantumisten myötä

– Hän on yhä nuori pelaaja, vain hieman vähemmän nuori kuin neljä vuotta sitten. Mutta hän teki todella tärkeitä juttuja jo tuolloin, ja sen jälkeen hänestä on kasvanut kypsempi ja yhä arvostetumpi pelaaja. Ei hänellä ole sen enempää vastuuta kannettavanaan joukkueessa kuin ennenkään, mutta hänellä on aina ollut taito ratkaista ja sitä me tarvitsemme, Ranskan valmentaja Didier Deschamps totesi 23-vuotiaan Mbappen merkityksestä.