Kalle Rovanperällä uhkaa mennä kruisailuksi – "Tuskin tarvitsee hirveästi puskea"

Toyotan Sebastien Ogier on lähellä jo ennätyksellistä seitsemättä voittoa Meksikossa. Kisan päätöspäivään Ogier lähtee yli puolen minuutin johtoasemassa ennen tallikaveriaan Elfyn Evansia, jolla on vielä oma taistelunsa käytävänään Hyundai-kuski Neuvillea vastaan. Evansin etumatka ennen sunnuntain pikataipaleita on vain 4,3 sekuntia.