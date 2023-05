Saksan Nico Sturm ei matkaan lähtiessään uskonut finaalipaikkaan: "Minulla on ollut neljä viime päivää samat sukat jalassa"

Loppuottelupaikka on Kanadalle neljäs perättäinen jääkiekon MM-kisoissa. Saksa on voittanut MM-hopeaa 1930 ja Länsi-Saksa 1953, mutta ei kertaakaan maailmanmestaruutta. Saksan riveissä maailmanmestaruutta tavoittelevat hyökkääjä Samuel Soramies, jolla on Saksan lisäksi Suomen kansalaisuus sekä apuvalmentaja Pekka Kangasalusta.