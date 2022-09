Kapteeni Shawn Huff tuntee keskijohdon paineet – "Minulla on näennäisesti valta ja kaikki kapina suuntautuu minuun"

Shawn Huff on ollut miesten koripallomaajoukkueen kapteeni siitä lähtien, kun Hanno Möttölä lopetti 2014, mutta uransa viimeisissä EM-kisoissa Huff on saanut tuntea muutostuulen tuiverruksen. Jos kapteeni yrittää ajaa kantansa läpi, vastaan on asettunut humoristinen oppositio, jonka huuto kuuluu: "Sasu (Salin) kapteeniksi".