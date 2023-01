Karhu Basketin kausi on ollut jo tähän mennessä huima. Kotoisen Korisliigan kärjessä kauhajokelaiset jyräävät 14 ottelun voittoputkessa. Lisäksi FIBA Europe Cupin jatkolohkossa on plakkarissa kaksi voittoa. Lähiaikojen ohjelmaan mahtuu vielä Suomen Cupin Final Four -turnaus....