Karhubasketilla on edessään vaikea katkaisupeli – "Kokeneitakin pelaajia voi jännittää"

Palloilusarjojen pudotuspeleissä korostetaan usein, että ottelusarjojen katkaisupelit ovat vaikeita.

– Kyllä siinä on perää. Silloin on riski, että ajatukset karkaavat jo eteenpäin. Isoin asia on se, että pelissä on paljon jännitystä, ja kokeneitakin pelaajia voi jännittää. Kenellekään ei tarvitse korostaa pelin merkitystä, ja tiedämme, että emme ole vielä saavuttaneet mitään, Karhubasketin päävalmentaja Janne Koskimies sanoo.

Vilppaalta puuttui viime ottelusta toinen sentteri Ira Lee. Karhubasket antoi rajusti painetta sentteri Keyshawn Feazellille, joka joutui pelaamaan yli puoli tuntia.

– Ei ole helppoa pelata puoli tuntia tällaisessa tempossa ja ottelutahdissa. Vilppaan pelaajissa näkyi väsymys viimeisellä jaksolla, ja haluamme, että materiaalimme leveys näkyy, kun sarja jatkuu. Leen puuttuminen oli Vilppaalle jonkinlainen isku, mutta uskon, että he ovat nyt valmiimpia otteluun ja tulevat kovaa pelin alkuun, Koskimies sanoo.