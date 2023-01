Kasperi Kapanen syötti maalin, mutta Pittsburgh hävisi Winnipegille 1–4

Viime ajat ovat olleet Pittsburghille vaikeita, sillä edellisestä kymmenestä ottelustaan seuralle on kertynyt voittoja vain kolme. Koko liigan sijoituksissa Pittsburgh on puolivälin tienoilla 15. sijalla 48 pisteellään. Winnipeg on koko liigan 6. sijalla ja kerryttänyt pisteitä 57.