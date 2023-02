Ketkä kuuluvat MM-hiihtojen suurimpiin tähtiin ja mitalisuosikkeihin? – Suomen mitaliodotukset kasautuvat maastohiihtoon

Norjan Jarl Magnus Riiber on voittanut yhdistetyn maailmancupin kolmesti peräkkäin, mutta on nyt vasta cupin neljännellä sijalla. Edellä olevista Itävallan Johannes Lamparter puolustaa kahden vuoden takaista suurmäen MM-kultaansa. Norjan Jens Lurås Oftebro jahtaa ensimmäistä henkilökohtaista maailmanmestaruuttaan, mutta Saksan Julian Schmid on mukana vasta ensimmäisissä MM-kilpailuissaan.