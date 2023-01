Kevätnäytöksessä syttynyt kipinä hehkuu seuraavaksi EM-jäällä – Janna Jyrkinen edustaa Suomea naisten yksinluistelussa vain 15-vuotiaana

Taitoluistelun EM-kilpailujen Suomen joukkueen kuopus Janna Jyrkinen on joutunut tällä kaudella sellaiseen pyöritykseen, että 15-vuotiaan keskittymiskyky on ollut koetuksella. Torstaina hän aloittaa Espoossa ensimmäiset aikuisten arvokilpailunsa naisten lyhytohjelmassa. Vapaaohjelma on lauantaina.