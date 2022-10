Kilpakumppanit suitsuttavat Rovanperää – nuori mestari on lajille mannaa

– Häntä pitävät ihmeellisenä fanit ja katsojat, mutta sen lisäksi suurin osa kuljettajista. Hän on aikalailla normaali jätkä rallin ulkopuolella, ja on itse asiassa vaikea tajutakaan, miksi hän on niin hyvä. Se mitä itse olen nähnyt, on se, että hän on niin rentoutunut koko ajan, hän ei vain välitä (paineista). Hän hyppää autoon, ajaa ja keskittyy (silloin) sataprosenttisesti, Rovanperän tallitoverina Toyotalla ajava Esapekka Lappi summasi Autosport-sivustolla.