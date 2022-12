Kobrat oli alkukauden sensaatio Korisliigassa. Lapualaisjoukkue johti sarjaa marraskuussa, mutta on sittemmin valunut kuudenneksi. Vaikka alla on kuuden tappion putki, niin Kobrat kamppailee edelleen paikasta ylemmässä jatkosarjassa, kun runkosarjassa on kuusi ottelua jäljellä...