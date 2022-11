Kokkailua rakastava Jackson teki ison ratkaisun ja nousi tähdeksi Lapualla – "Helppous viehättää paljon"

Romanissa isot pelaajat pelaavat suomalaisia hitaampaa peliä, ja Yhdysvalloissa peli on nopeampaa. Kobrien takamies Kaelin ”K.J.” Jackson kuitenkin arvioi, että Suomessa peli on nopeinta. Korisliigassa pelaajat juoksevat joka kerta lujaa, ja heidän pitää myös olla hyvässä kunnossa. Kobrien päävalmentaja Ville Turjan Lapualle kutsuman Jacksonin mukaan Yhdysvalloissa on pikkaisen atleettisempia pelaajia joka pelipaikalla. Suomessa erona Yhdysvaltoihin on se, että on tosi paljon kovia heittäjiä laidoilla. Kuva: Kari Löfhjelm