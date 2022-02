Maastohiihdon parisprintin tuore olympialaisten hopeamitalisti Joni Mäki on 27-vuotias. Hän on ollut aikuisten maajoukkuetoiminnoissa mukana kuutisen vuotta, ajanjakson pituus riippuu hieman tulkintatavasta Nuorten maajoukkuetoiminnoissa Mäki on ollut yläkoulun päättymisestä läht.