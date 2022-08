Koripallomaajoukkue jatkaa MM-karsintaa entisen apuvalmentajansa luotsaamaa Viroa vastaan

– Meidän pitää olla tietyissä tilanteissa kovempia ja pakottaa heidän takapelaajansa pois vahvuusalueiltaan. Uskon että virolaiset pelaavat vapautuneesti. Heille on tullut karsinnoissa tappioita, mutta he ovat kotiyleisönsä edessä. Heillä on paljon pelaajia, jotka voivat nousta tähdeksi yhdeksi illaksi. Meidän pitää olla varpaillamme heidän kanssaan, Tuovi sanoi.