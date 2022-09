Koripallomaajoukkueen alkulohkosijoitus ratkeaa tänään – vastassa voitoton Hollanti

– He pelaavat erilaista koripalloa kuin mikään muu joukkue tässä lohkossa. Heillä on jatkuvasti kentällä kolmen takamiehen viisikko, jotka ovat kaikki pallonkäsittelijöitä. He pelaavat kovalla energialla ja aalloittain: he saattavat viedä pariminuuttisen 15–2, jonka jälkeen seuraavan viiden minuutin aikana he eivät saa heittoakaan sisään, Möttölä sanoi.