Koripallon suomalaislupaukselle kutsu huippupeliin – edellinen suomalaiskutsuttu oli Lauri Markkanen

Koripallolupaus Miro Little, 18, on saanut suomalaisittain harvinaisen kutsun Yhdysvaltain Portlandissa pelattavaan lukioikäisten kansainväliseen huippuotteluun. Koripalloliitto kertoi lauantaina, että Little ottaa osaa Portlandissa 8. huhtikuuta paikallista aikaa pelattavaan Nike Hoop Summit -tähdistöotteluun. Hän pelaa muun maailman joukkueessa Yhdysvaltain parhaita lukioikäisiä vastaan.