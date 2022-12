KORJAUS: Rantasen hattutemppu nosti Coloradon tappioputkesta – myös Columbuksen Patrik Laine juhli voittoa

Juttu on julkaistu alun perin 12. joulukuuta ja sitä on korjattu 13. joulukuuta kello https://11.22: Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että Patrik Laine olisi tehnyt maalin neljässä perättäisessä pelissään. Oikeasti Laine on tehnyt vähintään yhden maalin kolmessa tuoreimmassa pelissään.