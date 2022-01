Miesten Korisliigassa pelaavassa lapualaisjoukkueessa Kobrissa on todettu useita koronatartuntoja, ja joukkue on asetettu karanteeniin.Kobrat kertoo tilanteestaan sekä verkkosivuillaan että sosiaalisen median tileillään Joukkueessa on todettu useita koronatartuntoja, ja joukkue .