Koronavuosien jatkoksi vuorossa on jälleen erikoinen NHL:n varaustilaisuus – suomalaisista kaksi nousee yli muiden

– Venäjällä on vahva ikäluokka, mutta tässä maailmantilanteessa on paljon kysymysmerkkejä. Sikäli muiden pelaajien on mahdollista nostaa rankingiaan. 50/50-tilanteissa tällainen hetkauttaa, Marttila viittasi siihen, että tasaisessa tilanteessa valinta voi kääntyä ei-venäläisen eduksi.