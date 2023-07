Ratakelaaja Amanda Kotaja voitti maailmanmestaruuden: "Olen aivan superiloinen"

– Se maistuu todella hyvältä. Startissa vielä mietin, että vitsi miten hienoa on olla tässä rivissä, missä on maailman parhaat naiset ja että minä olen yksi heistä ja taistelen kullasta. Sanoisin, että olin kaiken tämän jälkeen aika kovassa paikassa. Pystyin kuitenkin mestaruuden itselläni pitämään. Minulla on ylpeä olo itsestäni, Kotaja sanoi tv-haastattelussa.