Kotkaniemen maali ei auttanut kirimään Carolinaa voittoon – Husso ei onnistunut torjumaan voittoa Detroitille

New Jersey Devils onnistui rökittämään Philadelphia Flyersin 7–0. Nollapeli oli New Jerseyn maalivahdin Akira Schmidin ensimmäinen NHL-urallaan. New Jerseyn suomalaisvahvistus Erik Haula jäi kuitenkin nuolemaan näppejään maalijuhlassa eikä yltänyt tehoille.