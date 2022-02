Miesten superpesiksessä pelaavan Koskenkorvan Urheilijoiden lukkari Juho Hakomäki, 24, on vielä pitkään sivussa peleistä.Hakomäkeä on kiusannut käsivamma, joka vaati lopulta leikkaushoitoa, kertoo KoU tiedotteessaan Seuran mukaan Hakomäki on sivussa pelaavasta kokoonpanosta aina.