Kristiina Mäkelä loikki Suomen ennätyksellä EM-hopealle - "Päätin, etten pilaa tätä hutiloimalla"

Historia toisti itseään myöhään perjantai-iltana Münchenin olympiastadionilla. Elokuussa 2002 Heli Koivula saavutti Münchenissä kolmiloikan EM-hopean, ja 20 vuotta myöhemmin Kristiina Mäkelä palautti hiekkalaatikkoon hyppäävät suomalaisnaiset arvokilpailumitaleille EM-hopeallaan.

Varma arvokisasuorittaja Mäkelä loikki toisella kierroksella 14,64 ja sysäsi sentillä historiaan Senni Salmisen viimevuotisen Suomen ennätyksen. Mäkelä ei enää onnistunut parantamaan tulostaan, ja Ukrainan Maryna Bekh-Romantshuk oli omilla metriluvuillaan tuloksella 15,02.

- Olen niin helpottunut. Minulla on tyhjä ja täysi olo samaan aikaan, jos se on mahdollista. Nyt kaikki osui kohdalleen. Suomen ennätys. Sekin vielä, Mäkelä iloitsi.

- Mahtava tunnelma, mutta hermo piti. Tätä on odotettu kauan. Päätin, etten pilaa tätä hutiloimalla. Eka hyppy oli jotain 14,01. Se oli hutilointihyppy, jonka jälkeen ryhdistäydyin.

Mäkelä on ollut joka kerta arvokilpailujen finaalissa 2018 EM-kilpailuista lähtien. Kaikkiaan hän on ollut finaalissa kuudesti ennen Müncheniä. Hän on ollut yhdeksäs EM-kilpailuissa, MM-kilpailuissa ja olympialaisissa, mutta sai vihdoin muutamaa kuukautta vaille 30-vuotiaana huippusuorituksen arvokisafinaaliin.

- Olin nyt fyysisesti hyvässä kunnossa ja kasvanut henkisesti. Oli itsevarma olo. Jollain olisi voinut tulla pala kurkkuun, kun ensimmäisellä kierroksella tuli 14,81, Mäkelä viittasi Bekh-Romantshukin ensimmäiseen suoritukseen.

Salminen sijoittui ensimmäisessä arvokisafinaalissaan seitsemänneksi. Hän loikki ensimmäisellään 14,13 ja jäi Israelin pronssinainen Hanna Minenkosta 32 senttiä.

Mitaleilla eri merkitykset

Mäkelä hyppäsi viimeisellä kierroksella toiseksi viimeisenä, joten joku edellä hypänneistä olisi voinut mennä vielä ohi.

- Päätin, että katson jokaisen hypyn. En alkanut pelkäämään. Tiesin, että on monta tyttöä, jotka voivat mennä ohi. Kun mitali oli varma (ennen viimeistä hyppyä), Senni tuli onnittelemaan minua. Olin, että vielä lähtee viimeisellä hypyllä.

Mäkelä nosti esiin mitalien merkitykset eri mitalisteille.

- Ukrainalainen voitti ja hyppäsi yli 15 metriä. Israelilainen sai pronssia, ja muistetaan, miten täällä kävi viimeksi, Mäkelä viittasi vuoden 1972 olympialaisten verilöylyyn, jossa yksitoista Israelin olympiajoukkueen jäsentä ja yksi poliisi saivat surmansa.

- Minä hyppäsin Suomen ennätyksen ja ensimmäisen mitalini.

Mäkelä ei muistanut Koivulan kisaa

Mäkelä oli 9-vuotias, kun Koivula saavutti Münchenin olympiastadionilla EM-hopeaa. Millaisia muistoja sinulla on siitä?

- Ei mitään. Saattoi kotona pyöriä tv:ssä, mutta en seurannut urheilua paljon yhtään. Pyörin kavereiden kanssa ja harrastin urheilua. Ne asiat olivat minulle tärkeitä. Kävin tunnollisesti koulussa ja treeneissä, Mäkelä vastasi.

Meneillään olevissa EM-kilpailuissa mitali on Suomelle kolmas.

Wilma Murto jysäytti keskiviikkoiltana pommin ja taivutti seiväshypyn Euroopan mestariksi. Perjantai-iltana hetki ennen Mäkelää estejuoksija

Topi Raitanen juoksi 3 000 metrin esteiden Euroopan mestariksi.

- Nyt menee kovaa suomalaisella yleisurheilulla. Voimme olla ylpeitä. Olen nähnyt kaikenlaista ja uskon, että tämä "buustaa" eteenpäin suomalaista yleisurheilua, Mäkelä tuumi.

Kahta mitalia suuremman saaliin Suomi sai arvokilpailuissa viimeksi Göteborgissa 2006, jolloin Jukka Keskisalo voitti 3 000 metrin estejuoksun, Olli-Pekka Karjalainen moukarinheiton hopean ja Tero Pitkämäki keihäänheiton hopean.

Karjalaisen mitali kirkastui myöhemmin kullaksi, joten Münchenin saalis vastaa jo nyt Göteborgin mitalipottia.