Kritisoidut Qatarin MM-kisat pumppaavat Fifalle valtavasti rahaa

Parina viime päivänä keskusteluun on noussut päätös, joka kieltää alkoholin myymisen Qatarin MM-stadioneilla. Stadioneilla on tarjolla alkoholijuomia vain vip-tiloissa, joissa kestitään esimerkiksi Fifan väkeä. Kisavieraat voivat ostaa alkoholia vain tietyillä fanialueilla ja hotelleissa, joiden ravintoloilla on anniskeluoikeudet.