Kuusikymmentä vuotta hevosten parissa on opettanut Kyra Kyrklundin optimistiseksi realistiksi

On perjantaiaamupäivä helsinkiläisessä hotellissa, ja Kyra Kyrklund, kaikkien aikojen menestynein suomalainen kouluratsastaja, kertoo olevansa hämmästynyt edellisen päivän tapahtumista. Edellisenä päivänä Kyrklund, 71, on palkittu Urheilugaalassa valinnastaan Suomen urheilun Hall of Fameen, mutta Kyrklundia ihmetyttää se, että hänet oli tunnistettu Helsingin keskustan tavaratalossa, kun hän etsi apua gaalailtaa varten laittautumiseen.