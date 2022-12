Kuusinkertainen kultamitalisti Jauhiainen maksoi itse matkan ensimmäisiin paralympialaisiinsa – paraurheilu nousi sittemmin parrasvaloihin

– Vammattomien sarjassa kisaaminen on huomattavasti tiukkapipoisempaa. Siellä pyritään voittamaan ja pärjäämään kaikin mahdollisin keinoin. Parapuolella henki on ihan erilainen. Siellä ei olla kateellisia toisille. Se on kuin oma perhe, Jauhiainen vertaa.