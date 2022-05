Lähes viiden miljardin euron arvoinen kauppa: Venäläisoligarkki Abramovitshin omistama Chelsea vahvistaa joukkueen uudet omistajat

Britannian hallitus on aiemmin asettanut Chelsean omistajalle, venäläisoligarkki Roman Abramovitshille talouspakotteita Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Lisäksi hänen varojaan on jäädytetty. Toimien vuoksi Abramovitsh joutui laittamaan seuran myyntiin. Seura kertoo, että osakkeiden ostosta saadut varat siirretään jäädytetylle britannialaiselle pankkitilille. Seuran mukaan Abramovitsh on vahvistanut, että tarkoituksena on lahjoittaa kaikki varat hyväntekeväisyyteen. Britannian hallinnolta tarvitaan hyväksyntä, jotta varat voidaan siirtää eteenpäin.