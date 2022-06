Vaasassa asuu practical-ammunnan moninkertainen maailmanmestari. Raine Peltokoski on haalinut kaikista lajin EM- ja MM-kilpailuista mitalin kiväärillä ja haulikolla. Hän on tiettävästi ainoa, joka on ampunut ne kaikki vuodesta 2003 lähtien.

– Olen t...