Laine jatkaa Columbuksen riveissä, kohentuneella palkalla: "Hän on erityinen pelaaja"

Laine on NHL-urallaan tehnyt 176 maalia ja antanut 151 maalisyöttöä pelaamissaan 407 runkosarjapelissä. Hän siirtyi Winnipeg Jetsistä Columbukseen tammikuussa 2021, ja on koonnut Jacketsissa 77 pistettä (36+41) 101 ottelussa. Päättyneellä kaudella saldo oli piste per peli ensimmäisen kerran NHL-uralla (26+30=56, otteluita 56).