Lassi Tuovikin säpsähti nähdessään ensimmäisen kerran ranskalaisen koripallon ihmelapsen

Ranskassa Wembanyama on ollut ihmelapsi, jonka kehitystä on seurattu julkisuudessa vuosikausia. Wembanyaman äiti Elodie de Fautereau on 190-senttinen entinen koripalloilija, ja hänen isänsä Felix Wembanyama on 198-senttinen entinen pituushyppääjä.