Lauri Markkasen Jazz soi mollissa – Portlandin Lillard heitti peräti 60 pistettä

– Vaikea tappio. Ne pelasivat hyvin. Kaikki kreditit heille. Ei ollut meidän paras peli. Me voidaan pelata paljon paremmin. Ja sitten totta kai tuollainen noin hyvä pelaaja kuin Lillard on, niin kun se lämpiää noin, sille on vaikea tehdä mitään. Eteenpäin ja opitaan tästä, Markkanen sanoi STT:lle ottelun jälkeen.