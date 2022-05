Leijonat pelaa välieräpaikasta Slovakiaa vastaan torstai-iltana – Slovakia kaatunut MM-peleissä 10 kertaa peräkkäin

Suomi ja Slovakia ovat kautta aikain kohdanneet MM-kisoissa 17 kertaa vuosina 1997–2019. Suomi on voittanut peleistä 13, kerran on pelattu tasan ja Slovakialla on kolme voittoa. Suomi on voittanut maiden kymmenen viimeisintä MM-kohtaamista, tappioista viimeisin on Ostravan MM-jäältä keväältä 2004.