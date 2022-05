Leijonien tappioputki toistaa edellisten MM-kotikisojen valmistautumisjakson kaavaa – "Kyllä tässä hävitäkin voi, jos ei pelata riittävän hyvin"

Nyt Suomi on tuore olympiavoittaja. Paineita on kasattu hartioille ja lipunmyyntiä vauhditettu myös vuoden 2019 maailmanmestaruudella ja viime vuoden MM-hopealla. Jalonen on valmentanut joukkueensa finaaliin jo kolmissa peräkkäisissä arvokilpailuissa, joten Leijonien päänahka on haluttu.