Liigan finaalisarjassa on tilaa uusille TPS-sankareille, mutta vanhatkin kelpaavat päävalmentaja Jussi Ahokkaalle

– Tilanne on tuo, mikä se on. Meillä on mahdollisuus. Olemme menneet hyvin eteenpäin koko kevään ja saaneet pudotuspeleissä lisää itseluottamusta. Nyt pitää löytyä vielä napsu lisää, että voimme ottaa kannun kotiin. Asioiden edelle ei pidä mennä. Nyt puretaan Tappara miten pystytään. Ensimmäinen ottelu on haistelua, mihin sarja lähtee, Ahokas avasi.