Liigan runkosarjan kärkikuusikon kelpaa hymyillä kilpaa kevätauringon kanssa – "Saimme hyviä kokemuksia"

Pelicans kurotti kotiedunTampereella virittäydyttiin pudotuspelitunnelmaan viime perjantaina, kun Tappara ja Ilves ratkoivat runkosarjan voiton. Ilves jäi toiseksi, mutta juuri tämä tekee siitä Tapparan luontaisen ykköshaastajan.– Pelasimme itsemme hyviin asemiin. Saimme runkosarjasta hyviä kokemuksia, kesken syyskauden Jouko Myrrän Ilveksen päävalmentajana korvannut Antti Pennanen https://sanoi.Seurajoukkueiden CHL-mestaruuden voittaneen Tapparan ja Ilveksen puolivälierävastustajat ovat vielä arvoitus, mutta Lukko–HIFK ja Pelicans–KalPa ovat jo valmiit puolivälierähttps://parit.Ennen kauden alkua harvempi sijoitti ropojaan lahtelaisen Pelicansin neljännen ja kuopiolaisen KalPan viidennen runkosarjasijan puolesta. Ne ovat kauden voittajia jo nyt, vaikka juhlakattaus on kesken.– Se merkitys neljännellä sijalla on, että pääsemme aloittamaan pudotuspelit kotihallissa omien fanien edessä, Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä myöhttps://nsi.Kauden yllätysjoukkueiden peli-ilmeessä on enemmän yhteistä kuin erottavia tekijöitä.– KalPa on laillamme luisteluvoimainen joukkue. Sillä on kova peli-intensiteetti, Niemelä lisäsi.Hän on kiekkovalmentajien joukossa aina hyväntuulinen ilmestys. "Hölö"-Niemelän muikea virne kisaa tasapäisesti kevätauringon kanssa.– Kyllä hän osaa sen toisenkin puolen. Kun pelimme SaiPaa vastaan kangerteli, hän antoi aika suoraa palautetta. Mutta kyllä hän on ansainnut kannuksensa muuten kuin huutamalla, Pelicansin kapteeni Miika Roine https://kertoi.Huilivuoro sopii KalPalle