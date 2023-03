Liigan surkukaksikko kohtaa lauantaina – Valmentajalegendalta yksi iso kysymys: "Mitä jos osaaminen ei riitäkään?"

Lähes kahdesta kentällisestä kärkipelaajiaan luopuneet Vaasan Sport ja lappeenrantalainen SaiPa rämpivät jääkiekon Liigan runkosarjan loppuun toivottomassa tilanteessa. Seuraukset voivat vaikuttaa pitkälle ensi kauteen.

Kokenut jääkiekkovalmentaja ja valmennuksen opettaja Erkka Westerlund, 65, näkee suurimpana urheilusuorittamisen riskinä kokemattomien, nuorten pelaajien harkitsemattoman peluuttamisen.

– Kun joukkue luopuu pelaajista ja sarjaa on jäljellä, täydennys tehdään usein omalla nuorisolla. Se vaatii valmennukselta paljon muuttuneessa tilanteessa. Valmennuksen pitää tunnistaa, kykeneekö pelaaja pitämään itsestään huolen kaukalossa, Westerlund pohjustaa.

– Nuorille on syntynyt mahdollisuus kokeilla siipiään ja rajojaan, mikä on hieno asia. Mutta mitä jos osaaminen ei riitäkään? Jääkiekko on vauhdikas kontaktilaji, jossa on riskinsä.

Riski korostuu, kun sarjaa on vielä useita kierroksia jäljellä ja vastustajat pelaavat sata lasissa jatkopaikasta tai kotiedusta. Aikaisemmin vähillä tai nollaminuuteilla olleet pelaajat kuormittuvat, ja loukkaantumisriski kasvaa.

Westerlund luotsasi Leijonat päävalmentajana olympiahopealle ja -pronssille sekä kolmesti MM-kisamitaleille. Hän on valmentanut arvokisamitaleille myös 18- ja 20-vuotiaiden maajoukkueet. Liigavuosilta hänellä yksi Suomen mestaruus ja kaksi SM-hopeaa.