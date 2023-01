Liverpoolin pettymyskaudelle jatkoa – Brighton passitti puolustavat cup-mestarit laulukuoroon

Liverpoolille kuluva kausi on ollut tuskaisa. Viime vuonna lähellä peräti neljän tittelin (Valioliiga, Mestarien liiga, FA-cup, liigacup) voittamista ollut Liverpool on tällä kaudella pudonnut molemmista kotimaan cupeista, ja Valioliigassa joukkue on vasta yhdeksäntenä.