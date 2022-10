Ludogorets vei HJK:sta 2–0-voiton Bulgariassa ja sulatti pudotuspelihaaveet

Neljän ottelun jälkeen Espanjalaisseura on lohkon kärjessä kymmenellä pisteellä. Toisena tulee Ludogorets seitsemällä ja kolmantena AS Roma neljällä pisteellä. Lohkon hännillä oleva HJK on saanut kerättyä neljän ottelun aikana yhden pisteen.