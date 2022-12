"Maailman paras keskikenttä" ja turnauksen "Rocky Balboa" haastavat jalkapallojätit Qatarin MM-välierissä

Kroatia voi luottaa myös erittäin vahvaan keskikenttäänsä. Sen on nostanut esille myös Kroatian päävalmentaja Zlatko Dalic, joka on ylistänyt keskikentän kolmikkoaan Luka Modricia, Mateo Kovacicia ja Marcelo Brozovicia. Modric on jo 37-vuotias, mutta hän on edelleen Kroatialle elintärkeä pelaaja.