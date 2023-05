Maalitehtailuaan jatkanut Harry Kane jätti Wayne Rooneyn taakseen – Manchester City otti entistä tiukemman otteen mestaruustaistelussa

Kane on viimeistellyt Valioliigassa 209 osumaa, kun Wayne Rooney teki pelaajaurallaan maalin vähemmän. Valioliigan kaikkien aikojen maalitilaston kärjessä on Alan Shearer, joka pommitti 260 osumaa. Kanen maalitehtailusta kertoo, että hän on pelannut 317 pääsarjaottelua, kun Shearerille kirjattiin 441 ja Rooneylle 491 Valioliigan kamppailua.