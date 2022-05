Suomen joukkueen taival MM-kotikisoissa on käynnistynyt tulosten puolesta täydellisesti, kun kahden ottelun jälkeen tilillä on täydet kuusi sarjapistettä. Myös pelillisesti esitys on ollut hyvä, mutta etenkin Leijonien turnausprosessiin kuuluu pelaamisen jatkuva kehittäminen.<...