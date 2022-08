ManU-kannattajat suunnittelevat protesteja seuraavaan kotiottelun yhteyteen, entinen kapteeni Neville toivoo amerikkalaisomistajien myyvän seuran

Manchester United on kaivannut ten Hagin toivomaa muutosta jo vuosia, käytännössä siitä asti, kun valmentajalegenda Alex Ferguson jäi eläkkeelle keväällä 2013. Seuralla on ollut yhdeksässä vuodessa kuusi päävalmentajaa ja kaksi väliaikaista valmentajaa, joten ovi on käynyt tiuhaan. Etenkin kun vertaa Fergusonin lähes 30-vuotiseen päävalmentajapestiin, joka alkoi marraskuussa 1986.