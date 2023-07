Markkanen lähestyy MM-koripalloa nautinnon kautta: "Ei sitä ihan joka vuosi MM-kisoissa olla"

– Tämä hetki on aina ainutlaatuinen, kun pääsee tuttujen jätkien kanssa touhuamaan ja vipeltämään. Vaikka Utahissakin on hyviä ja hauskoja tyyppejä, niin on siinä silti vissi ero, kun nyt pystyy puhumaan suomea. Olen kuitenkin pelannut osan kanssa junnumaajoukkueista asti yhdessä, Markkanen sanoi leveä virne kasvoillaan.