Markkanen oli jälleen joukkueensa tehotykkejä, mutta Utah kärsi tappion Dallasille

Utah Jazz on tällä hetkellä NBA:ssa läntisen konferenssin 10. sijalla, täpärästi nousukarsintoihin oikeuttavan viivan yläpuolella. Seuran voittoprosentti on päässyt uppoamaan 50 prosentin haamurajan alapuolelle. Utah on voittanut 55 ottelustaan tällä kaudella 27.